Плюс 10% за год — цены на еду в Казахстане не вызывают оптимизма

За февраль 2022 года цены на продовольственные товары подскочили еще на 1,2%.

В итоге годовое удорожание в секторе составило пессимистичные 10%, – отмечают аналитики еnergyprom.kz.

Как утверждают эксперты, в месячной динамике рост цен на продовольствие сильнее всего ощутили жители столицы, Карагандинской и Туркестанской областей.

Наименьший месячный рост цен был зарегистрирован в Шымкенте.

В годовой динамике цены на еду и прочие продовольственные товары больнее всего ударили по кошелькам жителей Акмолинской области: сразу плюс 11,7%.

В число наиболее пострадавших от удорожания в секторе также попали Мангистауская и Актюбинская области: 11,3% и 11% соответственно.

В семи из 17 регионов Казахстана рост цен на продовольственные товары оказался выше, чем в среднем по стране.

Фрукты и овощи в феврале выросли в цене на 3,3% за месяц и на 12,4% за год. В том числе свежие овощи в годовой динамике подорожали сразу на 20,5%, свежие фрукты – на 3,7%.

Среди овощей резко увеличились цены на белокочанную капусту (на 89,6% за год, до 169 тг за кг), свеклу (на 71,1%, до 242 тг), морковь (на 26,7%, до 149 тг) и картофель (на 21,3%, до 148 тг).

Среди фруктов заметно подорожали курага (на 17,1%, до 2,5 тыс. тг за кг), лимоны (на 11,2%, до 1,1 тыс. тг) и бананы (на 9,2%, до 633 тг).

В секторе молочной продукции отмечен рост цен на питьевое (плюс 9,4% за год) и консервированное (плюс 9,5%) молоко, а также на кисломолочные продукты (плюс 7,8%), – говорится в публикации.

Стоимость пастеризованного молока 2,5% жирности составила 267 тг за литр, 3,2–4% жирности — 319 тг, кефира 2,5% жирности — 295 тг, сметаны — 1,3 тыс. тг за кг, творога — 1,6 тыс. тг, твердого сыра — 3,5 тыс. тг.

Мясо и мясопродукты подскочили в цене на 10,5% по сравнению с февралем прошлого года. Непосредственно мясо и птица стоили на 11,1% больше, чем в прошлом году, стоимость изделий из мяса выросла на 10,4%, колбас – на 8,4%.

В магазинах и на базарах страны конина стоила в среднем уже 2,6 тыс. тг за кг, баранина — 2,4 тыс. тг, говядина — 2,2 тыс. тг, свинина — 1,9 тыс. тг, вареная колбаса — 2,2 тыс. тг, полукопченая — 2,6 тыс. тг.

В секторе хлебобулочных изделий и круп рост цен составил 9,8% за год. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 11,5% за год, до 346 тг за кг, пшеничный из муки высшего сорта – на 9,1%, до 278 тг, из муки первого сорта – на 7,7%, до 168 тг. Килограмм пшеничной муки высшего сорта продавали уже по 269 тг, первого сорта – по 187 тг, – отмечено в исследовании.

Годовой рост цен на макаронные изделия составил 12,5%. Вермишель подорожала на 12,4%, до 396 тг за кг, лапша — на 13,3%, до 816 тг, рожки — на 11,8%, до 381 тг.