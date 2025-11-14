#АЭС в Казахстане
Финансы

Рост цен на еду в Казахстане остановился

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 13:25 Фото: Zakon.kz
Потребительская инфляция в Казахстане постепенно замедляется, что подтверждается свежими данными по ценам на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Общая годовая инфляция по всей потребительской корзине в октябре составила 12,6%, однако детальный анализ динамики цен на ключевые продукты питания показывает более сложную картину.

За год (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024 года) цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли в среднем на 10,1%.

Согласно сводке БНС АСПиР РК, рост с начала 2025 года (январь к ноябрю) составил 8,5% (индекс 108,5%).

В краткосрочном периоде за неделю, с 4 по 11 ноября, цены на СЗПТ выросли совсем незначительно – всего на 0,1%.

Что дорожает быстрее всего?

За год (в сравнении с 5 ноября 2024 года) рост цен на СЗПТ был неравномерным. Есть нескольких позиций, которые существенно удорожают продуктовую корзину:

  • Говядина (лопаточно-грудная часть) показала максимальное подорожание – на 26,6%.
  • Подсолнечное масло выросло в цене на 24,9%.
  • Овощи также оказались под сильным инфляционным давлением: морковь подорожала на 19,7%, а белокочанная капуста – на 17,1%.
  • В бакалейной группе заметен рост соли (+14,9%) и гречки (+11,7%).
  • Среди остальных товаров животного происхождения значительно подорожали курятина (+14,3%), сливочное масло (+13,2%) и кефир (+10,4%).

Фото: Zakon.kz

Годовая дефляция: рекорды по снижению цен

За этот же годовой период, несмотря на общую инфляцию, по трем ключевым продуктам было зафиксировано снижение цен:

  • Рис показал самое значительное падение – на 13,9%.
  • Рожки подешевели на 3,2%.
  • Мука пшеничная первого сорта снизилась в цене на 1,3%.

Недельная динамика цен в ноябре

Анализ недельной динамики (с 4 по 11 ноября) подтверждает тренд на замедление роста:

  • Небольшое подорожание зафиксировано по курятине (+0,6%), подсолнечному маслу (+0,4%), а также гречке, кефиру и яйцам (по +0,3%).
  • Вместе с этим за неделю подешевели семь социально значимых продуктов: морковь (-0,7%), белокочанная капуста (-0,5%), рис (-0,2%), соль, сахар, сливочное масло и рожки (по -0,1%).
  • Цены на муку, хлеб, говядину, творог и репчатый лук остались стабильными или показали незначительные изменения.

Одним словом, хотя годовые темпы роста цен на продовольствие остаются высокими, особенно в мясном и овощном сегментах, динамика первой недели ноября указывает на высокую степень ценовой стабилизации.

Отметим, что правительство Казахстана намерено отказаться от понятия социально значимые продовольственные товары, но сохранить контроль за торговыми надбавками и усилить адресную помощь.

Андрей Зубов
