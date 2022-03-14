Призер зимней Паралимпиады-2022 Александр Герлиц вернулся в Казахстан

На зимней Паралимпиаде в Пекине выступили 5 казахстанских спортсменов в лыжных гонках и биатлоне. На Родину сборная вернулась с одной бронзовой медалью и 17 местом в медальном зачете зимних игр.

Специальный чартерный рейс с паралимпийцами прилетел в Алматы на час позже запланированного срока. Аэропорт Алматы организовал встречу героев страны в VIP-терминале.

Фото: Zakon.kz

В центре внимания оказался Александр Герлиц (выступает в классе LW6, соревнуется стоя).

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На завершившейся Паралимпиаде-2022 Герлиц не только выиграл бронзовую медаль в биатлоне на 10 км, но и четыре раза занимал 5 места.

Мне очень понравилась эта Паралимпиада, очень высокий уровень организации в таких непростых условиях в нынешнее время пандемии. Все режимы изоляции были соблюдены, питание хорошее. Погодные условия были хорошие. Когда мы приехали, был мороз и снег был тяжелым, но потом потеплело, выпало немного свежего снега после 8 марта и лыжи стали быстрыми, скольжение стало лучше. В биатлоне могла быть еще одна бронза на другой дистанции, но один досадный промах оказался роковым. Это биатлон, в индивидуальной гонке за это наказывают штрафной минутой. В спринте в лыжных гонках стал пятым, сильные достойные соперники, все готовились показать максимум. Я доволен своим выступлением Бронзовый призер зимней Паралимпиады-2022 Александр Герлиц

За показанные результаты Александру полагается премия от государства в размере 115 тыс. долларов (по нынешнему курсу около 59,2 млн тенге)

Я еще не думал о том, какие призовые получу и на что их потрачу. Главная цель выступления на соревнованиях – доказать самому себе, что можно добиваться высоких результатов, порадовать соотечественников выигрышем медали, несмотря на скомканную из-за ковидных локдаунов в 2020-2021 годах подготовку. Александр Герлиц

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Немалую роль в успехе лыжников и биатлонистов играют тренеры-смазчики.

Эта Олимпиада очень тяжелая, снег был непредсказуемым, на протяжении всей Паралимпиады температура снега колебалась от минус 14 до минус 2, температура воздуха – от минус 12 до плюс 14 градусов Цельсия. Подбор смазки было совершить непросто, но мы нашли подход. Одна бронзовая медаль – и много, и мало. Китай серьезно усилил конкуренцию, они никуда не выезжали, работали в своих погодных условиях, знали наизусть, какое качество снега и температура воздуха будут во время соревнований. В казахстанской команды мы все сработали на максимум, я считаю, оценил бы нашу работу на 4 с плюсом из 5. Заслуженный тренер РК, тренер-смазчик паралимпийской лыжной и биатлонной сборной РК Виктор Васильев

Еще одним спортсменом, который получит премию от государства за выступление на Паралимпиаде-2022, станет знаменосец команды Ербол Хамитов (выступает в классе LW12, соревнуется сидя). В заключительный день соревнований 13 марта он вместе с Александром Герлицем занял 5 место в открытой эстафете в лыжных гонках. За 5 место ему полагается 10 тыс. долларов (около 5,1 млн тенге по нынешнему курсу).

Мы с тренерами команды проанализируем результаты на Паралимпиаде-2022. Я молод, и думаю, что на следующей Паралимпиаде покажу тот результат, который хочу. Я думаю, что медаль, которую выиграл Александр, и мои результаты, станут большим толчком и мотивацией не только для паралимпийцев, но и для олимпийцев. Мы, спортсмены, которые защищают честь Казахстана, можем конкурировать с ведущими командами. Конечно, такие высокие высокие результаты не удалось бы достичь без слаженной работы тренеров. Ербол Хамитов

Спортсменов и тренеров ждет еще один рейс – в столицу Казахстана, где также готовится торжественная встреча.

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