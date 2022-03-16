Наурыз – история праздника

Наурыз стал символом преображения, весны и радости для казахов. В Казахстане Наурыз запретили праздновать в 1926 году. Праздник «вернули» людям в 1988 году, а официально начали отмечать в 1991.

Указом президента страны Нурсултана Назарбаева Наурыз был объявлен днем весеннего равноденствия. С 2001 года он является государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается три дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.

Наурыз упоминается в трудах многих авторов древности и средневековья. В переводе с фарси название праздника буквально означает «новый день». Впервые слово «Наурыз» использовалось в персидских источниках во втором веке нашей эры, однако празднование дня равноденствия началось еще во времена правления династии Ахеменидов 550-330 гг. до н. э.

Наурыз празднуют и другие народы Азии. Праздник появился еще в доисламское время, когда люди активно практиковали зороастризм. В поэме Фирдоуси «Шахнаме» говорится о том, что Наурыз начали отмечать с воцарения шаха Джамишида. И в то же время в Персии появилась традиция короновать шахов во время Наурыза.

Наурызу были присущи анимистические элементы. В древности люди во время праздника поклонялись умершим предкам, огню и духам природы. Огни в городах и селениях разжигались повсюду – начиная от высоких холмов и заканчивая свечами на обеденных столах.

Некоторые из обрядов сохранились у народов Азии: например, в отдельных регионах Азербайджана на всех холмах разжигают костры, люди становятся в круг вокруг огня и исполняют песни. Жители Самарканда после захода Солнца разжигают костры, поют, танцуют и прыгают через костер.