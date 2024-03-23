Праздник живота: как не "наесть" лишние килограммы за Наурыз

На пороге – любимый весенний праздник Наурыз, а вместе с ним длинные выходные. Конечно, столы будут ломиться от бешбармака, наурыз-коже, баурсаков и прочих яств. Однако за изобилие мы рискуем поплатиться лишними сантиметрами на талии. Как этого избежать, Zakon.kz рассказала диетолог.

По словам диетолога Анны Власовой, в преддверии грядущих торжеств с пышными дастарханами особенно актуальным становится вопрос переедания. Из-за него "на память" после Наурыза вместо позитивных эмоций могут остаться тяжесть в желудке и удручающие цифры на весах.

"Думаю, многим знакома ситуация, когда вы сидите за полным столом, уже наелись, но при этом продолжаете кушать, потому что вкусно и потому что не все попробовали. В итоге, помимо прочего, вы можете испытывать угрызения совести "за срыв", если до этого следили за своим питанием и соблюдали диету", – говорит специалист.

Чтобы избежать бесконтрольного поглощения пищи, постарайтесь заранее озаботиться составлением праздничного меню. Если застолье планируется на вечер, не "нагуливайте аппетит" все день – питайтесь, как обычно. Иначе рискуете съесть куда больше, чем сами от себя ожидали.

Один из главных врагов стройности, тем более в "красные дни календаря" и попросту выходные, – алкоголь. Он не только очень калориен сам по себе, но еще и "подначивает" жертву потреблять все больше и больше закусок. Впрочем, и этому "противнику" можно дать достойный отпор:

"Если в праздник предусмотрен алкоголь, то помните, что нет никакой безопасной дозы. Употребление неизбежно? Старайтесь контролировать количество. Рекомендую налить бокал сухого вина и потихоньку попивать его весь вечер. Во-первых, так вы растягиваете процесс, что не получится с крепким алкоголем, во-вторых, крепкое всегда хочется хорошо закусить, и так вы больше едите. Вдобавок в трезвом состоянии вы хорошо контролируете, что и сколько вы едите".

В выборе нарезок отдавайте предпочтение овощным. Соблюдайте водный режим в течение дня и за столом обратите внимание на напитки без сахара, лучше ягодные морсы и компоты, фруктовые чаи. Дело в том, что сахаросодержащее питье, ко всем своим "достоинствам", еще и усиливает аппетит.

"Попробуйте уменьшить калорийность блюд, если это возможно. Если есть выбор, остановитесь на овощном салате, Цезаре, морском салате, попросите при этом заправку отдельно", – советует Власова.

Между рыбой и мясом стоит предпочесть первое. Тем более это вовсе не противоречит национальным традициям: на западе Казахстана прижился рецепт того же бешбармака с рыбным бульоном, которым заменяют привычную баранину или конину.

Не можете удержаться от пробы "на зуб" мясных угощений? Разрешите себе съесть совсем немного.

Поговорим о баурсаках. Игнорировать пышную выпечку необязательно, главное – количество. Добавьте несколько штук к основному блюду и старайтесь класть в тарелку побольше овощей.

"Самое важное – это есть по насыщению. Наелись – не пихайте в себя больше, потому что вкусно. Есть нужно медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, не торопясь, с наслаждением, за вами никто не гонится. Тогда наш организм получает сигнал о сытости вовремя, а не тогда, когда мы уже значительно переели", – подытожила диетолог.

И помните: суть праздника состоит не в том, чтобы до отказа набить живот. Гуляйте, веселитесь, танцуйте и проведите время с пользой. Накрытый достархан – лишь часть Наурыза, а не весь он.

К слову, ранее мы поделились отдельными рекомендациями по питанию для мусульман. Так, по словам теолога, имама Руслана Каиргельды, проблем у желающих присоединиться к торжеству постящихся возникнуть не должно. Просто ешьте, как положено, после разговения. Если готовите сами, попробуйте блюдо на специи, но не глотайте: еда не должна попасть в желудок.