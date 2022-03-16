Язык любви – как признаются в симпатии в разных странах

Африка. У парней из Африки признание в любви не вызывает какие-либо сложности – нужно всего лишь предложить поесть из одной посуды. А вслух можно вообще ничего не произносить. А мужчины племени туарегов просто берут за руку девушек у костра старейшины. Если девушка не отняла свою руку – она согласна стать возлюбленной, и ее чувства взаимны.

Вьетнам. Жителям этой страны необходимо показать свою любовь истинно романтичными поступками: мужчина сочиняет милые стихотворения, дарит сладости и плюшевые игрушки. Согласно их древнейшим традициям, признание в любви на словах – это неподобающее поведение, а материальное отражение чувств воспринимается как должное.

Ирландия. Основное правило всех ирландцев – показать свою незаинтересованность в предмете воздыхания, но при этом сделать все, чтобы понравиться ей. Женщины же носят подвески в виде подковы, что символизирует удачу. Если девушка дарит подкову парню, значит, она хочет выйти за него замуж. А также в Ирландии есть традиция, согласно которой 29 февраля, раз в четыре года, девушка сама вольна сделать предложение парню, а он не имеет права отказываться.

Корея. Жители страны айдолов весьма застенчивы, они ведут себя неловко и не стремятся выставлять свои чувства напоказ. На публике они могут лишь держаться за ручки и поцеловать друг друга в щечку. Для корейцев в норме вещей, когда старшие родственники или же знакомые устраивают им свидания «вслепую». Признаться в любви жители Кореи могут, подарив своему избраннику или избраннице парную вещь.

Япония. В Стране восходящего солнца так же серьезно относятся к романтическим отношениям. Японцы могут ходить на свидания, гулять, но фактически они не будут считаться парой, пока кто-то не сделает предложение. Японцы, как и корейцы, очень застенчивы, а потому могут признаться в любви скрытой фразой. Обычно эта фраза звучит так: «Красивая сегодня Луна, не правда ли?». Если избранник или избранница отвечает «правда», то чувства инициатора взаимны.

США. Американцы любят сюрпризы и неожиданности. Они признаются в любви на бейсбольных матчах, в кинотеатрах, на выпускных вечеринках. В отличие от принципиальных японцев, в Америке после поцелуя считается, что влюбленные уже являются парочкой. И никаких официальных предложений не нужно – американцы не особо любят ходить вокруг да около.

Бразилия. В Бразилии принято признаваться в любви посредством танцев и громкой музыки. При этом парни могут плясать под звуки барабанов у окна любимой часами.