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Культура и шоу-бизнес

Волочкова призналась в любви к своему продюсеру

Волочкова призналась в любви к своему продюсеру , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 01:54 Фото: Instagram/volochkova_art
Российская артистка балета Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру, сообщает Zakon.kz.

Совместную фотографию с мужчиной балерина опубликовала 21 декабря на своей странице в Instagram. 

"С любимым продюсером Левоном всегда прекрасно! Я люблю его", – написала Волочкова под постом.

На снимке знаменитость прижимается к продюсеру, а он ее нежно обнимает за талию. Стоит отметить, что рядом с парой лежит огромный букет из желтых роз. 

Ранее сообщалось, что хейреты накинулись на Волочкову после фото ног. 

Айсулу Омарова
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