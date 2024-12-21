Российская артистка балета Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру, сообщает Zakon.kz.

Совместную фотографию с мужчиной балерина опубликовала 21 декабря на своей странице в Instagram.

"С любимым продюсером Левоном всегда прекрасно! Я люблю его", – написала Волочкова под постом.

На снимке знаменитость прижимается к продюсеру, а он ее нежно обнимает за талию. Стоит отметить, что рядом с парой лежит огромный букет из желтых роз.

Ранее сообщалось, что хейреты накинулись на Волочкову после фото ног.