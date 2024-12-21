Волочкова призналась в любви к своему продюсеру
Фото: Instagram/volochkova_art
Российская артистка балета Анастасия Волочкова призналась в любви к своему продюсеру, сообщает Zakon.kz.
Совместную фотографию с мужчиной балерина опубликовала 21 декабря на своей странице в Instagram.
"С любимым продюсером Левоном всегда прекрасно! Я люблю его", – написала Волочкова под постом.
На снимке знаменитость прижимается к продюсеру, а он ее нежно обнимает за талию. Стоит отметить, что рядом с парой лежит огромный букет из желтых роз.
Ранее сообщалось, что хейреты накинулись на Волочкову после фото ног.
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