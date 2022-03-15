Переклейка ценников — как изменилась ситуация на рынке одежды и обуви в Казахстане

Как только курс национальной валюты стал ослабевать по отношению к доллару в конце февраля, многие магазины одежды и обуви начали переклеивать ценники в сторону увеличения. Другие в срочном порядке завершили скидочные акции, сохранив цены на прежнем уровне.

В это же время в Алматы проходит выставка для оптовиков Central Asia Fashion, где все смотрят в будущее с осторожным оптимизмом.

Ситуация остается сложной. В четвертом квартале 2021 года покупатели начали тратить больше на одежду, чем раньше, однако теперь они будут стараться экономить. При этом одеваться все равно во что-то нужно, и люди будут ходить в магазин. Специалист по работе с розничными сетями агентства NielsenQ Kazakhstan Сергей Буланов

Большая часть одежды и обуви в Казахстане – импортная, и цена ее зависит от курса тенге к доллару. Зарубежным фабрикам в таких условиях приходится искать компромиссы.

Владельцы казахстанских магазинов, которые нацелены на люксовый сегмент, думаю, не останутся без покупателей. Мы уже привыкли к тяжелым событиям, но в 2022 году слишком большая их концентрация. Все держится на человеческих отношениях, люди стараются выполнять свои обязательства, фабрика старается идти навстречу, находим компромиссы. Представитель итальянской фабрики Наталья Хучкина

Уход с российского рынка многих известных мировых брендов масс-маркета не должен повлечь за собой схожую ситуацию в Казахстане, считают эксперты. Зарубежные фабрики с интересом предлагают казахстанцам свою продукцию и планируют расширять бизнес в республике.

Клиенты, как правило, это наши постоянные клиенты, очень много говорят о ценах сейчас, мы обсуждаем установленные цены. Мы считаем, что глобальный стресс оказывает влияние на Казахстан в связи с его географическим положением. И в Турции мы тоже это ощущаем. Поэтому вместе с клиентами находим решение, чтобы не останавливать поставки. В принципе, для поставки вещей в Казахстан никаких проблем нет, стоимость транспортировки осталась прежней для нас, все дело – в цене. Представитель турецкого бренда

Сфера онлайн-продаж одежды и обуви динамично развивается, за два года в Казахстане этот сектор вырос на 114%. Но, по данным аналитиков NielsenQ Kazakhstan, данный сегмент составляет всего 2,6% от современной розницы крупнейших городов страны — Алматы и Нур-Султана.

С ослаблением карантинных мер и улучшением эпидемиологической обстановки казахстанцы возвращаются к привычным покупкам офлайн. Оба направления, по мнению экспертов, будут развиваться параллельно.

Казахстан — привлекательный рынок и для поставщиков продукции индийских брендов. Поставщик отметила, что на внутреннем рынке Индии курс местной валюты к доллару не играет особой роли, потому что используется местное сырье. А в Казахстане, по ее наблюдениям, как только курс валюты меняется, цены резко растут даже на местную продукцию.

Цены мы устанавливаем в долларах. Еще не определили, какая будет конечная стоимость товара для казахстанских оптовиков с учетом наших затрат на доставку товара. Мы хотим посмотреть, как реагируют, как воспринимают здесь нашу продукцию сети магазинов. Представительница индийского бренда эко-сумок

Эксперты говорят, что в отдельных случаях причиной удорожания товара становится ценовой сговор, который быстро выявляют компетентные органы. В подавляющем же большинстве случаев — повышать цены на местную продукцию производителям приходится из-за того, что растет себестоимость сырья и оборудования, завозимого из-за границы.

При этом авторы исследования данного сектора рынка отмечают, что казахстанские покупатели с каждым годом хотят видеть все больше продукции отечественного производства.