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16:10 15.03.2022

Переклейка ценников — как изменилась ситуация на рынке одежды и обуви в Казахстане

магазин одежда Казахстан Фото: Zakon.kz
Сектор продажи одежды и обуви, и так переживавший не самые простые времена, ждут новые трудности. Корреспондент Zakon.kz опросил экспертов и поставщиков продукции.

Как только курс национальной валюты стал ослабевать по отношению к доллару в конце февраля, многие магазины одежды и обуви начали переклеивать ценники в сторону увеличения. Другие в срочном порядке завершили скидочные акции, сохранив цены на прежнем уровне.

В это же время в Алматы проходит выставка для оптовиков Central Asia Fashion, где все смотрят в будущее с осторожным оптимизмом.

Ситуация остается сложной. В четвертом квартале 2021 года покупатели начали тратить больше на одежду, чем раньше, однако теперь они будут стараться экономить. При этом одеваться все равно во что-то нужно, и люди будут ходить в магазин. Специалист по работе с розничными сетями агентства NielsenQ Kazakhstan Сергей Буланов

Большая часть одежды и обуви в Казахстане – импортная, и цена ее зависит от курса тенге к доллару. Зарубежным фабрикам в таких условиях приходится искать компромиссы.

Владельцы казахстанских магазинов, которые нацелены на люксовый сегмент, думаю, не останутся без покупателей. Мы уже привыкли к тяжелым событиям, но в 2022 году слишком большая их концентрация. Все держится на человеческих отношениях, люди стараются выполнять свои обязательства, фабрика старается идти навстречу, находим компромиссы. Представитель итальянской фабрики Наталья Хучкина

Уход с российского рынка многих известных мировых брендов масс-маркета не должен повлечь за собой схожую ситуацию в Казахстане, считают эксперты. Зарубежные фабрики с интересом предлагают казахстанцам свою продукцию и планируют расширять бизнес в республике.

Клиенты, как правило, это наши постоянные клиенты, очень много говорят о ценах сейчас, мы обсуждаем установленные цены. Мы считаем, что глобальный стресс оказывает влияние на Казахстан в связи с его географическим положением. И в Турции мы тоже это ощущаем. Поэтому вместе с клиентами находим решение, чтобы не останавливать поставки. В принципе, для поставки вещей в Казахстан никаких проблем нет, стоимость транспортировки осталась прежней для нас, все дело – в цене. Представитель турецкого бренда

Сфера онлайн-продаж одежды и обуви динамично развивается, за два года в Казахстане этот сектор вырос на 114%. Но, по данным аналитиков NielsenQ Kazakhstan, данный сегмент составляет всего 2,6% от современной розницы крупнейших городов страны — Алматы и Нур-Султана.

С ослаблением карантинных мер и улучшением эпидемиологической обстановки казахстанцы возвращаются к привычным покупкам офлайн. Оба направления, по мнению экспертов, будут развиваться параллельно.

Казахстан — привлекательный рынок и для поставщиков продукции индийских брендов. Поставщик отметила, что на внутреннем рынке Индии курс местной валюты к доллару не играет особой роли, потому что используется местное сырье. А в Казахстане, по ее наблюдениям, как только курс валюты меняется, цены резко растут даже на местную продукцию.

Цены мы устанавливаем в долларах. Еще не определили, какая будет конечная стоимость товара для казахстанских оптовиков с учетом наших затрат на доставку товара. Мы хотим посмотреть, как реагируют, как воспринимают здесь нашу продукцию сети магазинов. Представительница индийского бренда эко-сумок

Эксперты говорят, что в отдельных случаях причиной удорожания товара становится ценовой сговор, который быстро выявляют компетентные органы. В подавляющем же большинстве случаев — повышать цены на местную продукцию производителям приходится из-за того, что растет себестоимость сырья и оборудования, завозимого из-за границы.

При этом авторы исследования данного сектора рынка отмечают, что казахстанские покупатели с каждым годом хотят видеть все больше продукции отечественного производства.

Собственные торговые марки – новое направление развития для Казахстана. Пока это меньше 1% в деньгах и объемах. Рост местного производства мы видим, он есть, казахстанцы стали узнавать торговые марки своей страны, идентифицировать их на полках. Жители страны осознанно выбирают собственные торговые марки. Аналитик NielsenQ Kazakhstan Сергей Буланов
Альберт Ахметов
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