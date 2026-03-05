От моли до влаги: как правильно хранить зимнюю одежду и обувь

Смена сезонов – это не только обновление гардероба, но и серьезное испытание для одежды и обуви, которые отправляются на длительное хранение. Стилист Мади Бекдаир рассказал Zakon.kz о том, как правильно хранить зимние вещи, чтобы они прослужили дольше.

Как выбрать правильный чехол для одежды

Выбор чехла напрямую зависит от состава ткани. Натуральные материалы – шерсть, драп, кашемир, твид, а также изделия из натурального меха – нуждаются в доступе воздуха. Для таких вещей оптимальны тканевые кофры, которые позволяют материалу "дышать", предотвращают появление конденсата и защищают от пересыхания волокон. Плотные пластиковые чехлы для них противопоказаны – в них создается парниковый эффект, который может привести к появлению запаха и повреждению ткани. А вот синтетические изделия, по мнению специалистов, менее чувствительны к условиям хранения.

"Пуховики, куртки из экокожи и смесовых материалов допускается хранить в пластиковых пакетах. В домашних условиях можно использовать и большие пакеты для мусора с повышенной плотностью – они защищают одежду от пыли и влаги", – рассказал стилист Мади Бекдаир.

Чистота перед хранением – обязательный этап

Первое и главное правило сезонного хранения: все вещи должны быть идеально чистыми. Одежду необходимо постирать или сдать в химчистку даже в том случае, если визуально она выглядит свежей и не имеет заметных загрязнений. Микроскопические следы пота, кожного жира, косметики или уличной пыли со временем окисляются, темнеют и глубоко въедаются в волокна ткани, из-за чего вывести такие пятна после длительного хранения становится крайне сложно, а иногда и невозможно.

Фото: pixabay

Кроме того, именно загрязнения чаще всего привлекают моль и других насекомых. Для них остатки органических веществ служат источником питания, особенно в теплых и плохо проветриваемых местах хранения.

Поэтому особое внимание стоит уделить воротникам, манжетам, подкладке и зоне подмышек – именно там скапливаются влага и жир. Перед тем, как убрать одежду на сезон, специалисты рекомендуют тщательно проверить эти участки, хорошо просушить вещи и лишь затем отправлять их в шкаф или кофр, чтобы избежать появления неприятного запаха, пятен и повреждения ткани.

Защита от моли: просто, но обязательно

Одна из главных угроз для сезонного гардероба – моль, которая способна за несколько месяцев серьезно повредить даже качественные и дорогие вещи. Для защиты одежды достаточно использовать специальные ароматизаторы, пластины или таблетки, которые свободно продаются в хозяйственных магазинах. Их размещают в шкафах, ящиках и кофрах, строго соблюдая инструкцию производителя.

"Наиболее эффективными считаются цитрусовые запахи. Они хорошо отпугивают насекомых и при этом не оставляют стойкого химического аромата на ткани. Такой вариант особенно удобен для верхней одежды и изделий из шерсти", – советует Мади Бекдаир.

Фото: freepik

В качестве альтернативы можно использовать и натуральные средства: сушеную апельсиновую или лимонную кожуру, мешочки с лавандой, а также кедровые блоки или шарики. Они не только защищают от моли, но и придают вещам легкий, ненавязчивый аромат. Главное – периодически обновлять такие средства, так как со временем их эффективность снижается.

Контроль влажности: защита от плесени

Даже идеально выстиранная и тщательно подготовленная к хранению одежда может пострадать из-за повышенной влажности. Дело в том, что в закрытых шкафах, коробках и кофрах со временем образуется конденсат, особенно если помещение плохо проветривается или температура в нем часто меняется. Именно поэтому специалисты рекомендуют обязательно использовать саше или специальные влагопоглотители. Они впитывают излишнюю влагу и помогают поддерживать стабильный, сухой микроклимат.

Особенно актуальна такая защита при хранении вещей в кладовых, гардеробных без вентиляции, на застекленных балконах или в помещениях с повышенной сыростью. В подобных условиях риск повреждения одежды возрастает в разы. Избыточная влага создает благоприятную среду для появления плесени и бактерий, из-за чего вещи приобретают затхлый, трудновыводимый запах. Кроме того, влага постепенно разрушает волокна ткани: материалы теряют прочность, становятся жесткими, могут менять цвет или покрываться пятнами.

Трикотаж и вязаные вещи: никакой вешалки

Свитеры, кардиганы, платья из трикотажа и мягкой шерсти требуют особенно бережного подхода при хранении. Такие изделия нельзя вешать на плечики: под собственным весом за несколько месяцев они неизбежно вытягиваются, деформируются, появляются заломы в области плеч и горловины, а сама вещь теряет первоначальную форму.

"Вернуть аккуратный вид после такого хранения бывает крайне сложно. Оптимальный вариант – аккуратно сложить трикотажные вещи ровными стопками и убрать их на полки. Желательно не перегружать стопки, чтобы нижние изделия не деформировались под тяжестью верхних", – рассказал Мади Бекдаир.

Для дополнительной защиты специалисты советуют перекладывать вещи тонкой бумагой или хлопчатобумажной тканью. Они улучшают циркуляцию воздуха, впитывают излишнюю влагу и предотвращают появление заломов и следов от сгибов. Такой способ хранения позволяет сохранить форму, мягкость и внешний вид трикотажа до следующего сезона.

Фото: freepik

Обувь: форма важнее всего

Обувь перед хранением также требует тщательной и поэтапной подготовки. Прежде всего ее необходимо очистить от грязи, пыли и реагентов. Та, что допускает уход с водой, можно аккуратно вымыть или постирать, после чего ее обязательно нужно полностью высушить при комнатной температуре.

"Чтобы обувь не потеряла форму за время хранения, специалисты рекомендуют использовать формодержатели. Они помогают сохранить правильные линии носка и задника, предотвращают появление заломов и трещин. Если специальных вставок нет, подойдет плотная бумага или газеты. Ими нужно аккуратно заполнить обувь внутри, но без излишнего давления", – рекомендует стилист.

Хранить обувь лучше всего в коробках или тканевых мешках, которые защищают ее от пыли и одновременно обеспечивают доступ воздуха. Полиэтиленовые пакеты для этих целей не подходят: в них скапливается влага, что может привести к порче материала. Правильная подготовка и подходящие условия хранения помогут сохранить обувь в хорошем состоянии и без проблем использовать ее в следующем сезоне.