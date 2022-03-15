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15:48 15.03.2022

Евросоюз ввел новые санкции против России

Евросоюз, ЕС Фото: eeas.europa.eu
Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в отношении России, которые предусматривают запрет на поставку в РФ ряда товаров. Под запрет попали стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия, передает Zakon.kz.
Также санкции предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии. Сайт Еврокомиссии

Запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.

Анастасия Стативкина
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