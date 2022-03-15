Евросоюз ввел новые санкции против России

Также санкции предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии. Сайт Еврокомиссии

Запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.