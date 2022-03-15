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16:06 15.03.2022

Курс доллара превысил 512 тенге на торгах

торги на бирже Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 512,19 тенге, поднявшись на 0,45 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов составил 266,64 млн долларов.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,21 тенге (-0,18).

Курс российского рубля установлен Нацбанком в 4,54 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-520 тенге, евро – по 573-586 тенге, российские рубли – по 4-5,5 тенге.

Лариса Черненко
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