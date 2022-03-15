16:06 15.03.2022
Курс доллара превысил 512 тенге на торгах
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 512,19 тенге, поднявшись на 0,45 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов составил 266,64 млн долларов.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,21 тенге (-0,18).
Курс российского рубля установлен Нацбанком в 4,54 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-520 тенге, евро – по 573-586 тенге, российские рубли – по 4-5,5 тенге.