Курс доллара превысил 512 тенге на торгах

Объем торгов составил 266,64 млн долларов.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,21 тенге (-0,18).

Курс российского рубля установлен Нацбанком в 4,54 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-520 тенге, евро – по 573-586 тенге, российские рубли – по 4-5,5 тенге.