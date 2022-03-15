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17:22 15.03.2022

Ученые выяснили подробности возникновения Гималаев

горы, Непал, хребты Фото: pixabay
Ученым удалось выяснить, что Гималаи образовались после столкновения Индостанской и Азиатской плит, которые движутся навстречу друг другу на глубине около ста километров, передает Zakon.kz.

Геологи выяснили, как происходит столкновение литосферных плит под Гималаями, благодаря нанесению на карту границы между Индостанской и Азиатской литосферными плитами. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее ученым не удавалось установить точных данных, где и как именно происходит столкновение.

Благодаря данному исследованию специалисты изучили геохимические данные 225 горячих источников, чтобы выяснить подробности всех процессов, происходящих под Гималаями, пишет gazeta.ru.

Главный спор в среде геологов идет о том, похоже ли столкновение коры континентального типа на столкновение коры океанического типа. Сейсмология не смогла дать нам ответ на этот вопрос, и потому я выбрал другой метод, геохимию.Один из авторов научной работы из Стэнфордского университета Саймон Клемперер

Группа ученых извлекла пробы из горячих источников на обширной территории в тысячи километров, добыв химические элементы с большой глубины. Специалисты провели изотопный анализ атомов гелия из добытых проб. Выяснилось, что один изотопный состав характерен для горячей мантии Азиатской плиты, а другой – для более холодной Индостанской.

Эта информация помогла исследователям прочертить границу между двумя плитами, проходящую под горами на глубине около ста километров, с высокой точностью до нескольких километров, а химический анализ дал понять, что именно происходит на этой границе.

Основным результатом стало подтверждение теории континентальной субдукции, сходной с океанической. Известно, что более холодные и тяжелые океанические плиты постепенно погружаются в мантию под континентальные, и теперь выяснилось, что на границе двух континентальных плит происходит то же самое – Индостанская плита заходит под Азиатскую, – указано в результатах исследования.

Субдукция – процесс поддвига океанской плиты под континентальную или другую океаническую. Зоны субдукции приурочены к осевым частям глубоководных желобов, сопряженных с островными дугами. На субдукционные границы приходится около 80% протяженности всех конвергентных границ.

Оксана Житникова
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