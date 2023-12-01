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Ученые выяснили причину возникновения шума в ушах

исследование Фото: pixabay
Шум в ушах связан с потерей волокон слухового нерва, которую не выявляют обычные тесты на слух, выяснили ученые, сообщает Zakon.kz.

Многие люди с ухудшением слуха жалуются на жужжание, гудение, звон или даже рев в ушах. По одной из гипотез, пишет Scientific Reports, эти симптомы, известные как тиннитус, возникают в результате неадаптивной пластичности мозга: он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей активности, в результате чего возникают фантомные звуки. Эта идея оспаривалась, поскольку у некоторых людей, страдающих тиннитусом, тесты на слух не выявляют отклонений. Однако открытие 2009 года вернуло к жизни эту гипотезу, поскольку было доказано, что пациенты с нормальными показателями слуха могут иметь значительную потерю слухового нерва.

Как уточняется, в новой работе ученые оценили работу слухового нерва и ствола мозга и обнаружили, что хронический шум в ушах связан не только с потерей волокон слухового нерва, но и с гиперактивностью ствола мозга. Эта работа подтверждает идею о том, что шум в ушах может быть вызван потерей слухового нерва даже у людей с нормальным слухом.

Ученые предполагают, что восстановление слухового нерва с помощью препаратов нейротрофинов может уменьшить шум в ушах.

"Помимо постоянного звона или других звуков в ушах, симптомы тиннитуса изнурительны для многих пациентов, так как вызывают нарушения сна, социальную изоляцию, тревогу и депрессию, негативно влияя на производительность труда и значительно снижая качество их жизни. Мы не сможем вылечить шум в ушах, пока полностью не поймем механизмы, лежащие в основе его возникновения. Эта работа является первым шагом на пути к нашей конечной цели – заставить исчезнуть шум в ушах", – отметили ученые.

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