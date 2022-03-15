Узбекистанца, подозреваемого в педофилии, задержали в Атырау

Как сообщили в полиции, 28-летний узбекистанец подозревается в совершении полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пишет ATPress.

54-летняя женщина подозревается в мошенничестве.

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания.