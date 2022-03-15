18:12 15.03.2022
Узбекистанца, подозреваемого в педофилии, задержали в Атырау
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Также правоохранители задержали гражданку Узбекистана, подозреваемую в мошенничестве. Оба лица находились в международном розыске, передает Zakon.kz.
Как сообщили в полиции, 28-летний узбекистанец подозревается в совершении полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пишет ATPress.
54-летняя женщина подозревается в мошенничестве.
Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания.