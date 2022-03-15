Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:12 15.03.2022

Узбекистанца, подозреваемого в педофилии, задержали в Атырау

Наручники Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Также правоохранители задержали гражданку Узбекистана, подозреваемую в мошенничестве. Оба лица находились в международном розыске, передает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, 28-летний узбекистанец подозревается в совершении полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, пишет ATPress.

54-летняя женщина подозревается в мошенничестве.

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания.

Ирина Мишура
Атырау Атырауская область
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все