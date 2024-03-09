В Атырау задержали женщину, находящуюся в международном розыске

Сотрудники миграционной полиции Атырауской области задержали гражданку Узбекистана, которая находилась в международном розыске по категории "должник", сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Мой Город", 32-летнюю женщину задержали 27 февраля.

"На иностранку 5 декабря 2022 года наложили административный штраф в размере 53 603 тенге. С нее взыскали задолженность. Также она нарушила законность пребывания на территории страны. Ее вновь привлекли к адмответственности", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по Атырауской области в прошлом году объявили в розыск более сотни должников. Из них полицейским удалось задержать 79, которых уже исключили из специальных отчетов.

"Среди объявленных в розыск должников наряду с гражданами РК встречаются и иностранцы", – сообщили в региональном ДП.

Также иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы.