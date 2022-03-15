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Законодательство РК
18:35 15.03.2022

Вымогатели в ВКО заставляли жертв оформлять кредиты

Оформлять кредит Фото: пресс-служба ДП ВКО
Группу молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет задержали сотрудники Управления криминальной полиции ВКО. Их обвиняют в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Молодым людям вменяется в вину несколько эпизодов. Так, в ноябре прошлого года двое из парней, прибегнув к угрозам, заставили знакомого оформить кредит на дорогой смартфон. Сумма ущерба составила свыше 500 тыс. тенге.

Оставшись безнаказанными, злоумышленники повторили преступление. Жертвой стал случайный прохожий. Путем запугивания его заставили оформить онлайн-кредит на 310 тыс. тенге и сразу взять второй кредит на смартфон стоимостью 150 тыс. тенге.

Далее в конце января текущего года подозреваемые «обратились» к своему ранее знакомому жителю Усть-Каменогорска, который путем угроз отдал денежные средства в размере 30 тыс. тенге и оформил также на себя в кредит телефон. Таким образом, потерпевшему был причинен ущерб на сумму свыше 200 тыс. тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции указанные подозреваемые были задержаны. Пресс-служба ДП ВКО

По всем фактам вымогательства возбуждены уголовные дела по ст. 194, ч. 2 УК РК – «Вымогательство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Константин Вноровский
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