Происшествия

Глушилку, нож и автомат обнаружили у вымогателей в Актюбинской области

Глушилку, нож, автомат обнаружили у вымогателей в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 21:37 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области задержаны молодые люди по подозрению в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения СОБР задержаны молодые люди, которые на протяжении двух лет систематически вымогали деньги у местного жителя.

"Под угрозами насилия и посредством психологического давления они принуждали потерпевшего оформлять микрокредиты в различных финансовых организациях. Общий ущерб, причиненный местному жителю, составил 900 тыс. тенге. Во время обыска автомобиля, принадлежащего одному из подозреваемых, изъяты пневматический автомат, складной нож и устройство для подавления сигнала сотовой связи (глушилка). Все изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств", – рассказали полицейские.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о фактах давления, угроз или вымогательствах, особенно со стороны лиц, ассоциирующих себя с криминальной средой.

А в Караганде попытка сексуального насилия произошла с учеником младших классов средней школы №32.

Фото Сахибам Садырова
