Загадочные области найдены в мантии Земли

Найденные аномалии были открыты учеными из Университета штата Аризона и названы «Крупными областями с низкой скоростью сдвига (LLSVPs)». Результаты исследования описаны в журнале Nature Geoscience.

Как отмечают специалисты, две аномалии в самых нижних слоях мантии выявили сейсмические наблюдения. Одна находится под материком Африка. Другая – на 1 тыс. километров выше, под Тихим океаном. Она приблизительно в сто раз превышает площадь Эвереста. Область под материком имеет более низкую плотность, что делает ее менее стабильной и предсказуемой.

В процессе изучения ученые установили, что области представляют собой сгустки магмы, которые имеют иную плотность, чем ее плотность в основных частях мантии. Кроме того, оба пятна имеют разные составы и историю происхождения.

В результатах исследования отмечается, что области способны повлиять на топографию Земли, ее гравитацию, движение тектонических плит, а также на вулканическую активность. Но, как отметили ученые, это не означает, что они несут непосредственную опасность.

Глубокое исследование структуры областей даст возможность лучше понять историю и эволюцию Земли.