Один из материков Земли погружается в мантию

Удивительный процесс зафиксировали геологи из Техасского университета в Остине. Они обнаружили, что нижняя часть Североамериканского континента, его древнее ядро, как будто "стекает" в мантию Земли гигантскими каплями-глыбами, сообщает Zakon.kz.

Ученые обнаружили, что процесс истончения кратонов, который, как считалось, происходил сотни миллионов лет назад, повторяется в недрах земной коры и сейчас.

Кратоны – это стабильные "фундаменты" континентов, отличающиеся своей древней и жесткой структурой. Они считались не подверженными значительным геологическим изменениям. Однако исследование показывает, что эти образования могут подвергаться постепенному, но существенному процессу истончения.

Ученые полагают, что это открытие может иметь большое значение для понимания геологической истории Земли и текущих тектонических процессов, пишет "Наука".

На континентах Земли есть области очень старых и стабильных пород, кратоны, их возраст исчисляется миллиардами лет. Кратоны окружены более молодыми регионами возрастом в десятки или сотни миллионов лет. Но даже самые стабильные части континента тоже подвергаются изменениям.

До сих пор идея истончения кратонов основывалась на свидетельствах, оставшихся от древних событий. Однако, по словам профессора Цзюньлиня Хуа из Техасского университета в Остине, это происходит сегодня с Североамериканским кратоном.

"У нас появилась новая идея о том, что движет этим истончением", – сказал Хуа.

Большая часть кратона Северной Америки находится на территории Канады, а не США, однако авторы полагают, что истончение в основном происходит под Средним Западом Америки.

Там кратон теряет свое основание снизу. Авторы считают, что большие части самого нижнего слоя кратона "капают" в мантию. Геологи могут наблюдать за тем, что происходит в недрах планеты, отслеживая скорость, с которой проходят сейсмические волны от землетрясений.

"Это помогает нам понять, как создаются континенты, как они разрушаются и как они превращаются", – сказал профессор Торстен Беккер, один из авторов исследования.

Наблюдение за расположением капель привело исследователей к выводу, что виновником является плита Фараллон. Фараллон была океанической плитой, которая когда-то составляла большую часть Панталассы – единого гигантского океана, совпавшего с существованием Пангеи в юрский период. Северная Америка начала перемещаться по Фараллону почти 200 миллионов лет назад, загнав большую его часть в мантию, в то время как части сохранились на поверхности в виде более мелких плит, таких как Наска.

Кажется, Фараллон мстит. Сейчас она находится далеко под утончающейся частью кратона, но перенаправляет поток материала через мантию. Авторы считают, что этот поток вызывает большие сдвигающие силы и ослабляет основание. Истончение происходит медленно и в конечном итоге ослабнет и, вероятно, прекратится, поскольку Фараллон погрузится глубже в мантию.

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