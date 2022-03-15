Ученые посоветовали закрывать жалюзи во время сна, чтобы сохранить здоровье

По словам ученых, даже одна ночь сна в умеренно освещенной комнате увеличивает частоту сердечных сокращений во сне и резистентность к инсулину при пробуждении.

Как сказано на сайте Северо-Западного университета, в эксперименте приняли участие 20 молодых людей, которых разделили на две группы. Первая группа спала две ночи при тусклом свете, вторая – ночь при тусклом и ночь при умеренном. В результате была обнаружена зависимость между уровнем освещения комнаты во время сна и активностью вегетативной нервной системы.

При этом испытуемые не испытывали какого-либо дискомфорта, связанного с уровнем освещения в комнате.