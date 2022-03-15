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19:14 15.03.2022

Ученые посоветовали закрывать жалюзи во время сна, чтобы сохранить здоровье

Спящая девушка Фото: pixabay
По результатам исследований, сон в освещенной комнате приводит к проблемам с кардиометаболическим здоровьем, передает Zakon.kz.

По словам ученых, даже одна ночь сна в умеренно освещенной комнате увеличивает частоту сердечных сокращений во сне и  резистентность к инсулину при пробуждении.

Как сказано на сайте Северо-Западного университета, в эксперименте приняли участие 20 молодых людей, которых разделили на две группы. Первая группа спала две ночи при тусклом свете, вторая – ночь при тусклом и ночь при умеренном. В результате была обнаружена зависимость между уровнем освещения комнаты во время сна и активностью вегетативной нервной системы.

При этом испытуемые не испытывали какого-либо дискомфорта, связанного с уровнем освещения в комнате.

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Ирина Мишура
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