Названо оптимальное время сна

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Хороший сон очень важен для организма каждого, так как его недостаток приводит к снижению иммунитета. А это, в свою очередь, означает, что снижается и сопротивляемость организма к различным болезням. Так сколько же нужно спать взрослому человеку – в материале Zakon.kz.

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