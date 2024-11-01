Названо оптимальное время сна
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Хороший сон очень важен для организма каждого, так как его недостаток приводит к снижению иммунитета. А это, в свою очередь, означает, что снижается и сопротивляемость организма к различным болезням. Так сколько же нужно спать взрослому человеку – в материале Zakon.kz.
По словам российского врача-невролога Владимира Мартынова, хронический недосып может привести к серьезным проблемам с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемости и ухудшению иммунитета.
"Оптимальное время сна – это 7-9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за шесть часов, это скорее исключение", – рассказал он РИА Новости.
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