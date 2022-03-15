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19:48 15.03.2022

«Казгидромет»: На юге Казахстана – ветер, на западе – метель

трасса, дорога Фото: пресс-служба ДЧС
Синоптики распространили штормовое предупреждение на 16 марта. В ряде областей ожидаются осадки, туман и сильные ветра, передает Zakon.kz.

На юге Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Днем на севере области ожидается низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, северо-востоке области порывы будут достигать 20 м/с.

В Уральске днем 16 марта ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывами до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – туман, в центре и на юге области днем – гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде – ветер северо-восточный, днем порывами до 20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах будет наблюдаться туман, днем возможна гроза. Ветер северо-восточный на западе области и в горных районах, 15-20 м/с.

В Шымкенте днем синоптики обещают грозу. Ветер северо-восточный, днем порывы могут достигать 20 м/с.

В Туркестане утром и днем 16 марта – ветер северо-восточного направления, порывами 15-20 м/с.

На севере, западе Актюбинской области – низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе области порывами 15-20 м/с.

В Актобе – низовая метель.

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