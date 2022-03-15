Ученые выяснили, почему эволюция предпочитает симметрию

По данным исследователей, симметрия, как и другие простые структуры, возникает так часто, потому что эволюция отдает большее предпочтение простым алгоритмам — наборам инструкций или рецептам для создания конкретной структуры.

Во время научной работы специалисты использовали вычислительное моделирование, чтобы изучить, как это возникает в естественном процессе развития живой природы.

По мере того, как эволюция создает возможные варианты генов, с большей вероятностью будут выбраны именно те, что кодируют простые алгоритмы, которые, в свою очередь, дают более симметричные структуры, – говорится в результатах эксперимента.

Кроме того, симметричным структурам для кодирования требуется меньше информации, они с гораздо большей вероятностью проявляются как потенциальные вариации чего-либо, что создает гораздо более высокую распространенность фенотипов с низкой сложностью (высокой симметрией).