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Деревья почти не охлаждают города во время сильной жары, выяснили ученые

деревья, парк, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 10:00 Фото: pixabay
Озеленение городов для смягчения последствий экстремальной жары может быть не такой эффективной мерой, как считалось раньше. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралии и Китая, сообщает Zakon.kz.

По результатам исследования, которое опубликовано в научном журнале Sustainable Cities and Society (SCS), охлаждение городов за счет зеленых крон деревьев падает на 60% во время тепловых волн.

"Снижение температуры за счет зеленых насаждений в летних условиях составляет около 1°-2° в течение суток. Большая часть охлаждающего эффекта достигается в результате транспирации, когда деревья выделяют водяной пар через свои листья, поглощая тепло и делая воздух прохладнее. Но в условиях теплового стресса деревья начинают защищаться от пересыхания, удерживая свой сок. Это снижает интенсивность транспирации", – поясняют ученые.

В новом исследовании они использовали информацию из глобальной базы данных о движении сока в более 700 видов деревьев во время тепловых волн. Как показали расчеты, при повышении температуры до 34°C охлаждающая способность двух третей древесных пород падает на 60% по сравнению с предыдущими оценками.

Исследователи подчеркнули, что в периоды жары необходимо поддерживать охлаждающую способность деревьев за счет обильного орошения, увеличив полив примерно на 20%. Кроме того, свою роль могут сыграть генетически модифицированные деревья, чей температурный порог повышен с 34°C до 45°C.

Ранее специалисты перечислили продукты, которые стоит есть в жару. Они советуют избегать тяжелых, жирных и жареных блюд, так как они могут утяжелить пищеварение и ухудшить самочувствие.

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