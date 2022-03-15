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Законодательство РК
21:01 15.03.2022

Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Клинтон и Псаки

Санкции России против США ФОто: МИД РФ
Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте МИД РФ, в ближайшее время будет объявлено о расширении санкций в отношении высших американских чиновников, военных, законодателей и бизнесменов.

Пока известно, что российский МИД объявил о внесении в «стоп-лист» следующих чиновников и политиков США:

  1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);

  2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);

  3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);

  4. Марк Милли (Mark Alexander Milley);

  5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник президента США по национальной безопасности;

  6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;

  7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;

  8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;

  9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;

  10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын президента США;

  11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;

  12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;

  13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон.Пресс-служба МИД РФ

Говорится, что эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах.

Константин Вноровский
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