Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Клинтон и Псаки
Как говорится на сайте МИД РФ, в ближайшее время будет объявлено о расширении санкций в отношении высших американских чиновников, военных, законодателей и бизнесменов.
Пока известно, что российский МИД объявил о внесении в «стоп-лист» следующих чиновников и политиков США:
Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);
Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);
Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);
Марк Милли (Mark Alexander Milley);
Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник президента США по национальной безопасности;
Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;
Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;
Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника президента США по национальной безопасности;
Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;
Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын президента США;
Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;
Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;
Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон.Пресс-служба МИД РФ
Говорится, что эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах.