Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Клинтон и Псаки

Как говорится на сайте МИД РФ, в ближайшее время будет объявлено о расширении санкций в отношении высших американских чиновников, военных, законодателей и бизнесменов.

Пока известно, что российский МИД объявил о внесении в «стоп-лист» следующих чиновников и политиков США:

Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden); Энтони Блинкен (Anthony John Blinken); Ллойд Остин (Lloyd James Austin III); Марк Милли (Mark Alexander Milley); Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын президента США; Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон. Пресс-служба МИД РФ

Говорится, что эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах.