В соцсетях обсуждают странное поведение Блинкена на встрече Байдена с Си Цзиньпином

Госсекретарь Энтони Блинкен во время встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел очень встревоженно. Этот момент обсуждают пользователи в Сети, сообщает Zakon.kz

Блинкен не отрывал взгляда от Байдена и буквально ловил каждое слово американского лидера.

Некоторые подписчики соцсети Х пишут, что он будто контролировал Байдена, чтобы тот не сказал ничего лишнего.

BIDEN tells XI JINPING: "It's good to see you again" pic.twitter.com/Nses2vJxny — RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023

"Посмотрите, как Блинкен следит за Байденом, как ястреб, готовый вскочить, когда тот допустит ошибку", - написал Ed Speir IV.

"Блинкен выглядит так, будто у него вот-вот случится нервный срыв", - отметила kathy.

"Блинкен выглядит встревоженным. Так и должно быть", - поделилась мнением jeannebodine.

"Почему Блинкен так напуган?" - поинтересовалась Laura Lee.

"Няня Блинкен находится рядом на всякий случай!" - сыронизировал B Camp.

Между тем в пресс-пуле Белого дома сообщили, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часов.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин предупредил об ужасных последствиях конфликта США и Китая. Байден в свою очередь отметил, что заявил, что лидеры должны обеспечить, чтобы конкуренция двух стран не переросла в конфликт. Он отметил, что встреча в рамках саммита дает надежду на восстановление "нормального курса" во взаимоотношениях с Китаем.