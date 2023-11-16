В соцсетях обсуждают странное поведение Блинкена на встрече Байдена с Си Цзиньпином
Блинкен не отрывал взгляда от Байдена и буквально ловил каждое слово американского лидера.
Некоторые подписчики соцсети Х пишут, что он будто контролировал Байдена, чтобы тот не сказал ничего лишнего.
BIDEN tells XI JINPING: "It's good to see you again" pic.twitter.com/Nses2vJxny— RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023
- "Посмотрите, как Блинкен следит за Байденом, как ястреб, готовый вскочить, когда тот допустит ошибку", - написал Ed Speir IV.
- "Блинкен выглядит так, будто у него вот-вот случится нервный срыв", - отметила kathy.
- "Блинкен выглядит встревоженным. Так и должно быть", - поделилась мнением jeannebodine.
- "Почему Блинкен так напуган?" - поинтересовалась Laura Lee.
- "Няня Блинкен находится рядом на всякий случай!" - сыронизировал B Camp.
Между тем в пресс-пуле Белого дома сообщили, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часов.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин предупредил об ужасных последствиях конфликта США и Китая. Байден в свою очередь отметил, что заявил, что лидеры должны обеспечить, чтобы конкуренция двух стран не переросла в конфликт. Он отметил, что встреча в рамках саммита дает надежду на восстановление "нормального курса" во взаимоотношениях с Китаем.
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