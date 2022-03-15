Ситуация в Украине: Байден в «стоп-листе», Зеленский и НАТО, РФ выходит из Совета Европы
Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала, что не войдет в НАТО, и что надо это признать.
Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях в Украине в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.
По словам постпреда США при НАТО, вариант с введением бесполетной зоны над Украиной не рассматривается.
Конгресс США и Зеленский обратились к американской администрации за помощью в передаче Украине тяжелого вооружения советского производства, сообщает CNN.
Постпред США при НАТО заявил, что идея поставки в Украину польских МиГ-29 несостоятельна.
Госбюро расследований Украины сообщило, что провело обыски у ряда депутатов ОПЗЖ.
Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена. Также в «черный список» вошли Дженнифер Псаки, Джейкоб Салливан, Хиллари Клинтон и глава Пентагона Ллойд Остин.
РФ ввела санкции против премьера Канады Трюдо, министров иностранных дел и обороны и еще более 300 канадских парламентариев.
Секретарь СНБО Данилов: Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания.
Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев. Глава ОП Украины Ермак возмутился этим решением и назвал его «недружественным шагом».
Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток. Также она одобрила закон об освобождении арестованных – для участия в боевых действиях, сообщают российские СМИ.
Владимир Зеленский назначил новым командующим Операцией объединенных сил Эдуарда Москалева.
При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека — заявил глава международного комитета Госдумы Слуцкий.