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Законодательство РК
22:10 15.03.2022

Ситуация в Украине: Байден в «стоп-листе», Зеленский и НАТО, РФ выходит из Совета Европы

Ситуация в Украине 15 марта Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины
Владимир Зеленский признал, что Украина в НАТО не войдет, Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток, сообщает Zakon.kz.

  • Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала, что не войдет в НАТО, и что надо это признать.

  • Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях в Украине в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

  • По словам постпреда США при НАТО, вариант с введением бесполетной зоны над Украиной не рассматривается.

  • Конгресс США и Зеленский обратились к американской администрации за помощью в передаче Украине тяжелого вооружения советского производства, сообщает CNN.

  • Постпред США при НАТО заявил, что идея поставки в Украину польских МиГ-29 несостоятельна.

  • Госбюро расследований Украины сообщило, что провело обыски у ряда депутатов ОПЗЖ.

  • Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена. Также в «черный список» вошли Дженнифер Псаки, Джейкоб Салливан, Хиллари Клинтон и глава Пентагона Ллойд Остин.

  • РФ ввела санкции против премьера Канады Трюдо, министров иностранных дел и обороны и еще более 300 канадских парламентариев.

  • Секретарь СНБО Данилов: Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания.

  • Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев. Глава ОП Украины Ермак возмутился этим решением и назвал его «недружественным шагом».

  • Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток. Также она одобрила закон об освобождении арестованных – для участия в боевых действиях, сообщают российские СМИ.

  • Владимир Зеленский назначил новым командующим Операцией объединенных сил Эдуарда Москалева.

  • При выходе из Совета Европы Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека — заявил глава международного комитета Госдумы Слуцкий.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Украина
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