Ситуация в Украине: Байден в «стоп-листе», Зеленский и НАТО, РФ выходит из Совета Европы

Владимир Зеленский заявил, что Украина услышала, что не войдет в НАТО, и что надо это признать.

Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях в Украине в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

По словам постпреда США при НАТО, вариант с введением бесполетной зоны над Украиной не рассматривается.

Конгресс США и Зеленский обратились к американской администрации за помощью в передаче Украине тяжелого вооружения советского производства, сообщает CNN.

Постпред США при НАТО заявил, что идея поставки в Украину польских МиГ-29 несостоятельна.

Госбюро расследований Украины сообщило, что провело обыски у ряда депутатов ОПЗЖ.

Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена. Также в «черный список» вошли Дженнифер Псаки, Джейкоб Салливан, Хиллари Клинтон и глава Пентагона Ллойд Остин.

РФ ввела санкции против премьера Канады Трюдо, министров иностранных дел и обороны и еще более 300 канадских парламентариев.

Секретарь СНБО Данилов: Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Сегодня это Великобритания.

Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев. Глава ОП Украины Ермак возмутился этим решением и назвал его «недружественным шагом».

Верховная Рада продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток. Также она одобрила закон об освобождении арестованных – для участия в боевых действиях, сообщают российские СМИ.

Владимир Зеленский назначил новым командующим Операцией объединенных сил Эдуарда Москалева.