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00:31 16.03.2022

Четвертый пакет санкций ЕС против России – в списках Абрамович и Эрнст

Санкции, Абрамович, Эрнст Фото: pixabay
ЕС ввел четвертый пакет санкций против России. В список попали миллиардер Роман Абрамович, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и глава «Яндекса» Тигран Худавердян, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, список попавших под санкции компаний пополнился «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпром нефтью», «КамАЗом», «Совкомфлотом» и «Ростехом». Всего в персональном списке — пятнадцать физических и девять юрлиц.

Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, вовлеченных в экономические сектора, которые для режима являются важнейшим источником доходов.Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель

Говорится, что их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территорию ЕС транзитом.

На данный момент под санкциями ЕС, с учетом 4-го пакета, находятся 877 физических и 62 юридических лица из РФ. Все их активы подлежат «заморозке», гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки на территорию ЕС.

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