Праздник весны: как отмечают Наурыз в Казахстане

В Казахстане Наурыз отмечается три дня – с 21 по 23 марта. Эти три дня считаются праздничными выходными.

Люди при встрече желают друг другу всего доброго и наилучшего.

В городах и поселках проводят первые субботники, на которых люди убирают парки, скверы, сажают деревья. Наурыз принято встречать в чистом доме.

На площадях проходят народные гуляния, ставятся юрты, в которых накрывают дастарханы. Люди надевают национальные костюмы, играют, соревнуются.

Перед праздником поссорившиеся родственники, друзья должны обязательно помириться и попросить друг у друга прощение. Ведь, согласно древним обычаям, нельзя вступать в новый год со старыми обидами.

К тому же, раньше считалось, что Наурыз нужно отмечать в новой одежде. Это являлось гарантом прибыли и достатка.

В наше время во время празднования Наурыза всех крупных городах организуют этноаулы, где с раннего утра всех горожан и пришедших на праздник угощают наурыз-коже, баурсаками и национальными сладостями.

Рядом с аулом ставят сцену для выступлений, танцев и концертов.

Параллельно проводится ярмарка ремесленников и мастеров ручной работы, где можно купить национальную одежду, атрибуты, сувениры, а также молочную продукцию. Например: курт, иримшик, жент, сарымай, сузбе.

С особым размахом и со всей пышностью отмечают Наурыз в Туркестане. И не просто так – ведь именно Туркестан является духовной столицей тюркского мира. Этноаулы открывают возле мавзолея Ходжи Ахмета Ясави. Традиционно проводят караван верблюдов и лошадей.

В сельской местности Наурыз интересен тем, что там в открытой степи проводятся соревнования по национальным видам спорта. Можно посмотреть или даже поучаствовать в кокпаре или байге.

В каждой казахской семье готовится наурыз-коже – основное блюдо праздника, которое состоит из семи ингредиентов.