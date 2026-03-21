Наурыз: праздник, который встречает весну и объединяет сердца

Весна стучится в двери, а с ней приходит один из самых любимых праздников казахстанцев – Наурыз мейрамы. Для жителей нашей страны это символ преображения, радости и обновления. Откуда пришел праздник и какое значение он имеет в современном мире, в материале Zakon.kz.

Первые теплые лучи солнца, набухшие почки на деревьях, воздух, наполненный ожиданием праздника, и в центре этого весеннего чуда звучит Наурыз.

История праздника уходит корнями в глубокую древность. Слово "Наурыз" с фарси переводится как "новый день". Первыми о нем упоминали еще во II веке нашей эры, а празднование дня весеннего равноденствия начали во времена династии Ахеменидов (это 550-330 гг. до н. э.). Со временем Наурыз отмечали не только в Казахстане, но и многие народы Азии.

Наурыз – это праздник без границ, который путешествует через страны, языки и культуры. Его встречают в Азербайджане, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане, а в России он особенно любим в Татарстане, Башкортостане и Дагестане.

Когда-то этот праздник длился больше 50 дней, целая эпоха радости и обновления. Сегодня каждая страна выбирает свой темп и ритм праздника. Даже само название звучит по-разному: Навруз, Новруз, Нооруз, Наурыз, словно он примеряет на себя языки народов, через которые проходит. Но суть остается неизменной: встреча весны, света и новой жизни.

Наурыз везде разный, но в этом и его магия: он звучит на десятках языков, но говорит об одном – о начале нового жизненного этапа, надежде и желании делиться светом с другими.

Фото: Zakon.kz

Интересно, что Наурыз был запрещен в Казахстане в 1926 году, но дух праздника не угас. Его вернули в 1988 году, а в 1991 году он официально стал отмечаться как день весеннего равноденствия. Сегодня Наурыз – трехдневный государственный праздник, с 21 по 23 марта, когда школы и офисы пустуют, а улицы наполняются смехом и весельем. Но с 2024 года по Указу Касым-Жомарта Токаева появилось еще одно новшество – декада Наурызнама, где каждый день имеет особый смысл.

Древние обряды Наурыза сочетали в себе различные элементы: поклонение предкам, огню, духам природы. Сегодня костры на холмах создают атмосферу волшебства, а народные гуляния объединяют людей независимо от национальности и вероисповедания.

В нашей стране Наурыз празднуют с особым размахом, и в этом есть своя особенная магия. Ведь Казахстан – это больше, чем территория, это дом для более чем 130 этносов и 17 религиозных конфессий, объединенных общей историей и теплом человеческих связей.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В эти дни улицы словно превращаются в живую галерею культур: яркие национальные костюмы переливаются на солнце, музыка звучит с разных сторон, а танцы будто соединяют ритмы разных тюркских народов в один общий пульс. В воздухе витает смех, аромат угощений и ощущение большого праздника, который принадлежит каждому.

Наурыз стирает границы не только календарные, но и те, что мы иногда сами выстраиваем между собой. Он напоминает, как легко можно быть рядом: через улыбку, жест, добрые слова.

Это праздник, в котором нет чужих и своих. Есть только люди, объединенные простым и важным желанием, – радоваться жизни, делиться теплом и начинать новый год с открытым сердцем и мирным небом над головой.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

И конечно, нельзя забывать про кухню Наурыза. Главный символ – наурыз коже, суп из семи ингредиентов, каждый из которых "зашифровывает" пожелания: радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, рост и божественную защиту. Каждый глоток словно наполняет тело и душу праздником.

Наурыз – это время открытий и маленьких чудес. Это смех детей на улицах, песни и пляски на сценах, новые начинания и добрые пожелания. Он напоминает, что весна приходит не просто, чтобы распустились почки, а чтобы мы обновлялись вместе с миром вокруг, наполнялись радостью и щедро делились ею с другими.

Материал по теме Где встретить Наурыз в Алматы: основные площадки и праздничная программа

И главное, в эти дни можно немного расслабиться, попробовать все угощения, вспомнить традиции и почувствовать, что жизнь – это настоящий праздник нового дня.