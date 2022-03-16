Кукушкин прошел в основу турнира Arizona Tennis Classic

В финале квалификации Михаил Кукушкин победил итальянца Томаса Фаббиано.

Казахстанцу для успеха понадобилось полтора часа и два сета – 6:3, 6:2.

Теперь Михаилу в первом круге основной сетки предстоит сразиться с известным французским теннисистом Ришаром Гаске, 81-м номером мирового рейтинга. Матч назначен на вечер 16 марта.

Призовой фонд Челленджера Arizona Tennis Classic составил 160 000 долларов США.

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