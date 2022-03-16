06:30 16.03.2022
Кукушкин прошел в основу турнира Arizona Tennis Classic
Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин выиграл квалификационный турнир на хардовом покрытии, который проходит в эти дни на кортах американского Финикса, сообщает Zakon.kz.
В финале квалификации Михаил Кукушкин победил итальянца Томаса Фаббиано.
Казахстанцу для успеха понадобилось полтора часа и два сета – 6:3, 6:2.
Теперь Михаилу в первом круге основной сетки предстоит сразиться с известным французским теннисистом Ришаром Гаске, 81-м номером мирового рейтинга. Матч назначен на вечер 16 марта.
Призовой фонд Челленджера Arizona Tennis Classic составил 160 000 долларов США.
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