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06:30 16.03.2022

Кукушкин прошел в основу турнира Arizona Tennis Classic

Теннис Основа Турнира Финикс Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин выиграл квалификационный турнир на хардовом покрытии, который проходит в эти дни на кортах американского Финикса, сообщает Zakon.kz.

В финале квалификации Михаил Кукушкин победил итальянца Томаса Фаббиано.

Казахстанцу для успеха понадобилось полтора часа и два сета – 6:3, 6:2.

Теперь Михаилу в первом круге основной сетки предстоит сразиться с известным французским теннисистом Ришаром Гаске, 81-м номером мирового рейтинга. Матч назначен на вечер 16 марта.

Призовой фонд Челленджера Arizona Tennis Classic составил 160 000 долларов США.  

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Куандык Шынасилов
Кукушкин Михаил
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