Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал турнира в Манаме

В Манаме (Бахрейн) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал ветеран казахстанского тенниса одержал победу над спортсменом из Швейцарии Александром Ритшаром (№181 АТР) со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту.

В следующем раунде (1/4 финала) казахстанец сыграет с Абдуллой Шелбаи (Иордания), который обыграл итальянца Фабио Фоньини (3:6, 6:3, 6:0).

Ранее был представлен видеообзор победного матча Александра Бублика в первом круге турнира в Роттердаме.