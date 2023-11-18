Перекрытая трасса и стрельба: в Атырауской области полицейские задержали водителя фуры

Чтобы задержать водителя, нарушившего скоростной режим и убегавшего от полицейских, сотрудникам пришлось открыть стрельбу по колесам автомобиля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области.

17 ноября на трассе Атырау-Уральск полицейские попытались остановить водителя автомашины Dalmlerchr Sler за превышение скорости. 34-летний мужчина не подчинился требованиям и попытался скрыться. Чтобы остановить нарушителя, полицейские перекрыли проезжую часть служебным автомобилем.

"Водитель , пытаясь объехать заграждение, наехал на ногу инспектора патрульной полиции и создал аварийную ситуацию для нескольких придорожных автомобилей", – сообщают в пресс-службе ДП Атырауской области.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские прострелили колеса автомобиля и дважды выстрелили в воздух. Только после этого водителя большегруза удалось задержать.

"В отношении задержанного составлен протокол по части 2 статьи 592, части 1 статьи 601, части 1 статьи 606, части 1 статьи 613 КоАП РК. Также было зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 380 УК РК - " угроза или насильственные действия в отношении представителя власти"". Пресс-служба ДП региона

Экспертиза показала, что задержанный водитель был трезв. Он признался, что автомобиль, за рулем которого он ехал не его.