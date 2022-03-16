Муж вице-президента США заболел COVID-19

Муж Камалы Харрис cдал положительный результат на COVID, сообщает New York Post.

Сообщается, что положительный результат теста был получен после того, как вице-президент Камала Харрис провела встречу с Джо Байденом. Харрис присутствовала на подписании законопроекта, а затем была на брифинге по разведке в Овальном кабинете.

Сама Камала Харрис накануне сдала отрицательный тест. Вице-президент не будет присутствовать на мероприятии, посвященном гендерному равенству.

Дуг Эмхофф – один из последних высокопоставленных чиновников, который заразился COVID-19. Ранее стало известно о положительном результате ПЦР-теста у бывшего президента США Барака Обамы.