07:30 16.03.2022
Муж вице-президента США заболел COVID-19
Фото: Twitter/SecondGentleman
Дуг Эмхофф – один из последних высокопоставленных чиновников, который заразился COVID-19. Ранее коронавирусной инфекцией заразился бывший президент США Барак Обама, сообщает Zakon.kz.
Муж Камалы Харрис cдал положительный результат на COVID, сообщает New York Post.
Сообщается, что положительный результат теста был получен после того, как вице-президент Камала Харрис провела встречу с Джо Байденом. Харрис присутствовала на подписании законопроекта, а затем была на брифинге по разведке в Овальном кабинете.
Сама Камала Харрис накануне сдала отрицательный тест. Вице-президент не будет присутствовать на мероприятии, посвященном гендерному равенству.
Дуг Эмхофф – один из последних высокопоставленных чиновников, который заразился COVID-19. Ранее стало известно о положительном результате ПЦР-теста у бывшего президента США Барака Обамы.
Барак Обама заразился COVID-19
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