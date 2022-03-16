Рейтинг жен по знаку зодиака: Топ-4 самых невыносимых

По их мнению, иногда звезды могут сказать намного больше о характере женщины, чем она сама.

Астролог Самарпита Яшасвини перечислила изданию «Пятый канал» четырех представительниц зодиакального круга, которым не стоит надевать кольцо на палец.

Женщина-Овен

Эти представительницы зодиакального круга — истинные скандалистки. Они будут пилить своего избранника за любую провинность. Женщины-Овны привыкли добиваться желаемого капризами.

Рожденные в период с 19 апреля по 13 мая закатывают скандал из-за любой мелочи. Правда, с годами импульсивные представительницы прекрасного пола все же могут стать поспокойнее. Но эти перемены в характере Овнов все равно вряд ли смогут улучшить семейную жизнь.

Женщина-Телец

Эти представительницы земной стихии уверены, что планета крутится вокруг них. Поэтому от своего избранника женщина-Телец будет требовать постоянного внимания.

Если мужчина будет игнорировать свою даму, месть не заставит себя ждать. Эти представительницы зодиакального круга чересчур эгоистичны. Даже после рождения детей они будут ревновать своего супруга к отпрыскам.

Женщина-Рак

Женщина-Рак не в силах контролировать свою агрессию. Эти представительницы водной стихии могут годами таить обиду в себе.

Во время ссоры Рак припомнит своему избраннику нелепую шутку, сказанную на первом свидании, даже если они женаты десять лет. Мужчина может постоянно извиняться перед этой женщиной, только все его слова она пропустит мимо ушей.

Женщина-Рыбы

В отличие от трех других представительниц зодиакального круга Рыбы не отличаются агрессивным характером. Рожденные в период с 12 марта по 18 апреля не будут закатывать скандалы и истерики своему мужчине.

Семейная жизнь с Рыбами будет казаться раем, пока пара не столкнется с трудностями. Нежелание этих женщин взрослеть и решать проблемы может сыграть с их партнером злую шутку.