10:30 16.03.2022
Сегодня в 11:00 Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана
Фото: akorda.kz
Сегодня в 11:00 президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана. В прямом эфире трансляцию из парламента будут вести республиканские телеканалы, передает Zakon.kz.
Ожидается обнародование новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
Редакция Zakon.kz будет оперативно освещать мероприятие на сайте и в Telegram-канале.