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10:30 16.03.2022

Сегодня в 11:00 Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Сегодня в 11:00 президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана. В прямом эфире трансляцию из парламента будут вести республиканские телеканалы, передает Zakon.kz.

Ожидается обнародование новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Редакция Zakon.kz будет оперативно освещать мероприятие на сайте и в Telegram-канале.

Анастасия Стативкина
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