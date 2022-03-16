Продажа долларов через сайт объявлений: казахстанцев предупредили об ответственности

Такие действия являются нарушением закона и преследуются по статье 252 Кодекса об административных правонарушениях «Проведение валютных операций с нарушением валютного законодательства». OLX Казахстан

Данные правонарушения предусматривают административную ответственность с применением взыскания.

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11 марта в Нацбанке рассказали, почему в Казахстане обменные пункты ограничили продажу и выдачу наличных долларов. Возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны в первую очередь возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации. С учетом сложившейся ситуации Национальным Банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – Центрального банка США. Также имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности.