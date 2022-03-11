В Нацбанке рассказали, почему обменники ограничили продажу валюты

В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный Банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в РК. Пресс-служба Нацбанка РК

Вместе с тем, как отметили в центробанке, «возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны в первую очередь возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации».

С учетом сложившейся ситуации Национальным Банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – Центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности. Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее в Нацбанке рассказали, как антироссийские санкции отразились на финансовой системе Казахстана.