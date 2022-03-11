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16:41 11.03.2022

В Нацбанке рассказали, почему обменники ограничили продажу валюты

рк, обменники, валюта, продажа, ограничение, нацбанк, комментарий Фото: Zakon.kz
Почему в Казахстане обменные пункты ограничили продажу и выдачу наличных долларов, рассказали в Национальном Банке РК, передает Zakon.kz.
В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный Банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в РК.Пресс-служба Нацбанка РК

Вместе с тем, как отметили в центробанке, «возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны в первую очередь возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации».

С учетом сложившейся ситуации Национальным Банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы – Центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности.Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее в Нацбанке рассказали, как антироссийские санкции отразились на финансовой системе Казахстана.

Динара Халдарова
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