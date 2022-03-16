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Законодательство РК
11:20 16.03.2022

Масштабные изменения в стране не понравились некоторым влиятельным лицам – Токаев

рк, январь, токаев, госпереворот Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента РК заявил, что во время январских событий злоумышленники хотели совершить госпереворот, передает Zakon.kz.
За различные правонарушения было задержано около 2 тыс. человек. Тогда я дал поручение Генеральной прокуратуре установить степень их вины и смягчить наказание. При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. В отношении нескольких сотен человек возбуждены уголовные дела. Мы признали факты, когда к задержанным применяли запрещенные методы дознания, и даже пытки. Такие варварские проявления средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о данных случаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их.Касым-Жомарт Токаев

Также, как отметил глава государства, в работу включилась уполномоченный по правам человека.

Они посещали изоляторы, встречались с участниками событий, изучали их жалобы. Тесно взаимодействовали с органами прокуратуры. Такая работа показала транспарентность. Как итог – удалось значительно снизить риски приговоров. Такая практика должна прочно укорениться в стране.Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, предварительные результаты уже есть.

Мы четко знаем, что злоумышленники хотели совершить госпереворот. В последние годы мы перешли к кардинальной модернизации Казахстана. Это не понравилось некоторым влиятельным людям. Они хотели продолжать свои незаконные действия в дальнейшем. Поэтому матерые преступники, вооруженные банды, чиновники собрали группу. Направили недовольство население в одно русло и специально подстрекали.Касым-Жомарт Токаев

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