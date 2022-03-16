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Законодательство РК
11:26 16.03.2022

Президент РК: Программа модернизации основана на запросах общества

Обращение к народу, Касым-Жомарт Токаев, модернизация Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента РК заявил, что программа модернизации основана на запросах общества, передает Zakon.kz.
Сегодня я предложу программу модернизации системы, в первую очередь основанную на запросах общества. Также прошу обсуждения на НСОД.Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, при разработке документа были также изучены предложения исследователей.

В целом, предлагаемые реформы отражают широкий спектр преобразования нашего общества. Это особенно важно на фоне фундаментальных общественных сдвигов внутри страны и геополитической напряженности.Касым-Жомарт Токаев

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