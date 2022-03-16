11:26 16.03.2022
Президент РК: Программа модернизации основана на запросах общества
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента РК заявил, что программа модернизации основана на запросах общества, передает Zakon.kz.
Сегодня я предложу программу модернизации системы, в первую очередь основанную на запросах общества. Также прошу обсуждения на НСОД.Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, при разработке документа были также изучены предложения исследователей.
В целом, предлагаемые реформы отражают широкий спектр преобразования нашего общества. Это особенно важно на фоне фундаментальных общественных сдвигов внутри страны и геополитической напряженности.Касым-Жомарт Токаев