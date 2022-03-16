Президент РК: Программа модернизации основана на запросах общества

Сегодня я предложу программу модернизации системы, в первую очередь основанную на запросах общества. Также прошу обсуждения на НСОД. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, при разработке документа были также изучены предложения исследователей.

В целом, предлагаемые реформы отражают широкий спектр преобразования нашего общества. Это особенно важно на фоне фундаментальных общественных сдвигов внутри страны и геополитической напряженности. Касым-Жомарт Токаев