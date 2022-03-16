11:28 16.03.2022
Токаев: Январские события стали большим испытанием для нашей государственности
Фото: Zakon.kz
Январские события – это огромное испытание для государства, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.
Это было огромное испытание для наших госорганов. Однако их злой умысел не был осуществлен. Я всегда говорил, что буду до конца со своим народом. Как говорили наши предки: iштен шыққан дау жаман. Среди них были известные личности. Были руководители военных и спецорганов. Даже взяли под контроль связь. Использовали все действия, чтобы дестабилизировать ситуацию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, госорганы доказали, что готовы сражаться до последнего вздоха. Они были верны перед Родиной и защищали наше государство. Граждане создавали дружины и вносили свой вклад в сохранение порядка.
Наш народ показал, что он един и может победить любые угрозы. По сути, январские события стали огромным испытанием для государства.Касым-Жомарт Токаев
Как заявил Касым-Жомарт Токаев, впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение данных.
Для достижения цели заговорщики использовали профессионально подготовленных боевиков, чтобы посеять хаос в Алматы. Дестабилизировать ситуацию в стране. Они все понесут наказание, какие бы должности не занимали. В эти дни у нас не было другого выхода, как принять меры. Это был мой президентский долг. Касым-Жомарт Токаев