Токаев: Сегодня буквально все замыкается на президенте – это неправильно

Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства предложил «законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий». Данная норма, как считает Касым-Жомарт Токаев, «повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий».

Председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета будут обязаны выйти из партии. Нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что «нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана».

Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны. Касым-Жомарт Токаев