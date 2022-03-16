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Законодательство РК
11:38 16.03.2022

Токаев: Сегодня буквально все замыкается на президенте – это неправильно

Послание к народу Фото: akorda.kz
Сегодня буквально все замыкается на президенте – это неправильно. Об этом на совместном заседании палат Парламента РК заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства предложил «законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий». Данная норма, как считает Касым-Жомарт Токаев, «повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий».

Председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета будут обязаны выйти из партии. Нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что «нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана».

Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.Касым-Жомарт Токаев

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