Токаев предложил сократить президентскую квоту в Сенате

По его словам, нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций.

Таким образом, мы упраздним квоту АНК в мажилисе, что на мой взгляд правильно, с политической и юридической точек зрения. Эта квота переносится в Сенат, и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится, как говорится, лучше меньше, да лучше. Эта новация обеспечит мандаты, дополнительные голоса для различных этническим группам в верхней палате. В целом, наличие Сената в качестве верхней палаты Парламента считаю закономерным и оправданным. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал, что в мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели чем в Казахстане, но тем не менее имеющих двухпалатные парламенты.

За примером далеко ходить не следует, это имеет место и в Европе. Другое дело, наш Сенат должно стать палатой реально представляющей интересы регионов страны. Это потребует реформы его полномочий. Согласно Конституции, Сенат имеет право принимать или не принимать одобренные Мажилисом законопроекты. То есть у Мажилиса фактически отсутствует возможность преодоления возражений верхней палаты. Для формирования более сбалансированной парламентской системы необходимо пересмотреть это практику. Считаю целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. Следовательно, именно Мажилис наделяется правом принимать законы. Глава государства

Токаев добавил, что полномочия Сената в свою очередь следует дополнить правом согласования кандидатур на посту председателей Конституционного совета и высшего судебного совета. Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе и заметно упростит законотворческую процедуру.