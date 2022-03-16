Президент заявил об отходе от суперпрезидентской формы правления

По словам президента, нет необходимости делать реформы ради реформ. Изменения делаются не для того, чтобы быть хорошими для других.

В то же время не надо довольствоваться достижениями на бумаге. Для народа нужны реально ощутимые изменения. Мы должны вместе изучать вопросы и находить решения. Искоренять монополию в политике и экономике. Нам нужны выверенные шаги. Речь прежде всего идет о переходе к президентской республике с сильным парламентом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Касым-Жомарта Токаева, это даст возможность реализовать принцип успешного государства, превратить Казахстан в эффективное государство. Президент также предложил инициативы для достижения целей.