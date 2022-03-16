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Законодательство РК
11:46 16.03.2022

Президент заявил об отходе от суперпрезидентской формы правления

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
В Казахстане сложилась суперпрезидентская система правления. Наша политическая система должна меняться, сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.

По словам президента, нет необходимости делать реформы ради реформ. Изменения делаются не для того, чтобы быть хорошими для других.

В то же время не надо довольствоваться достижениями на бумаге. Для народа нужны реально ощутимые изменения. Мы должны вместе изучать вопросы и находить решения. Искоренять монополию в политике и экономике. Нам нужны выверенные шаги. Речь прежде всего идет о переходе к президентской республике с сильным парламентом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Касым-Жомарта Токаева, это даст возможность реализовать принцип успешного государства, превратить Казахстан в эффективное государство. Президент также предложил инициативы для достижения целей.

В Казахстане сложилась суперпрезидентская система правления. В течение 30 лет она в значительной степени была оправдана. Наша политическая система должна меняться. Нужно постепенно отходить от такой практики. Я ранее уже заявлял, что хочу покинуть пост председателя партии AMANAT. Монополия в политике приводит к деградации. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Это обеспечит равные условия и даст конкуренцию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Стативкина
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