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Законодательство РК
11:53 16.03.2022

Президент: Треть депутатов Мажилиса будет избираться по мажоритарной системе

Новая модель формирования Мажилиса Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новую модель формирования Мажилиса Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства предложил перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет всех граждан.

Пропорционально мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам президента, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения. 

Тамила Языкова
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