Президент: Треть депутатов Мажилиса будет избираться по мажоритарной системе

Глава государства предложил перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет всех граждан.

Пропорционально мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам президента, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.