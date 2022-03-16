11:53 16.03.2022
Президент: Треть депутатов Мажилиса будет избираться по мажоритарной системе
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новую модель формирования Мажилиса Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства предложил перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет всех граждан.
Пропорционально мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях. Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной основе.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, по словам президента, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения.