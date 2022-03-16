11:57 16.03.2022
СМИ должны быть конкурентоспособными и свободными – Токаев
Фото: Zakon.kz
В Казахстане нужно пересмотреть закон о СМИ. Об этом на совместном заседании палат Парламента РК заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Глава государства отметил, что «СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы».
Делать это надо с ответственностью, работать не за заказом извне. Журналисты должны искренне переживать за страну и граждан. Недаром СМИ называют четвертой властью. Нужно пересмотреть закон о СМИ.Касым-Жомарт Токаев