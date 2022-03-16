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Законодательство РК
12:08 16.03.2022

Конституционный суд появится в Казахстане

создание Конституционного суда Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу предложил создать в стране Конституционный суд, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека также смогут туда обращаться.

В Казахстане различным нормам дает разъяснение Конституционный совет. Однако граждане не могут напрямую обращаться в данный орган. Во многих странах есть институт Конституционного суда, в первые годы независимости такой орган был и в Казахстане. Эксперты также считают, что данное учреждение обеспечит неукоснительное сохранение положений Конституции. Учитывая это, я предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам президента, в Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям. В связи с этим он предложил расширить категорию дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.

Это будет способствовать демократизации судебной системы и доверию к ней со стороны общества, - отметил Токаев.

Тамила Языкова
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