Конституционный суд появится в Казахстане

Глава государства отметил, что Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека также смогут туда обращаться.

В Казахстане различным нормам дает разъяснение Конституционный совет. Однако граждане не могут напрямую обращаться в данный орган. Во многих странах есть институт Конституционного суда, в первые годы независимости такой орган был и в Казахстане. Эксперты также считают, что данное учреждение обеспечит неукоснительное сохранение положений Конституции. Учитывая это, я предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам президента, в Казахстане присяжные заседатели могут выносить вердикт только по особо тяжким преступлениям. В связи с этим он предложил расширить категорию дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.