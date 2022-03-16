Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:19 16.03.2022

Токаев: Нужно обеспечить устойчивость национальной валюты

Усиление национальной валюты, обращение Токаева Фото: Zakon.kz
Правительство должно в срочном порядке обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности, сказал в ходе Послания народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только отдельных стран, но и всей глобальной экономики. Ситуация меняется буквально ежечасно. Нарастают неопределенность и турбулентность на мировых рынках. Рушатся производственные торговые цепочки, но причин для паники все же нет. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, у Казахстана есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.

Правительство должно в срочном порядке реализовать пакет первоочередных антикризисных мер и обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности. Глава государства
Айша Тулеубекова
Послание президента – 2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все