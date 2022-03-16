Токаев: Нужно обеспечить устойчивость национальной валюты

Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только отдельных стран, но и всей глобальной экономики. Ситуация меняется буквально ежечасно. Нарастают неопределенность и турбулентность на мировых рынках. Рушатся производственные торговые цепочки, но причин для паники все же нет. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, у Казахстана есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.