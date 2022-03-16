12:19 16.03.2022
Токаев: Нужно обеспечить устойчивость национальной валюты
Фото: Zakon.kz
Правительство должно в срочном порядке обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности, сказал в ходе Послания народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам не только отдельных стран, но и всей глобальной экономики. Ситуация меняется буквально ежечасно. Нарастают неопределенность и турбулентность на мировых рынках. Рушатся производственные торговые цепочки, но причин для паники все же нет. Касым-Жомарт Токаев
По его словам, у Казахстана есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса.
Правительство должно в срочном порядке реализовать пакет первоочередных антикризисных мер и обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности. Глава государства