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14:48 16.03.2022

Офтальмолог предупредила об опасности использования линз и туши

использование линз и туши Фото: pixabay
Врач-офтальмолог, эксперт Комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что человек, который одновременно носит контактные линзы и использует некачественную тушь, рискует лишиться зрения, передает Zakon.kz.

Специалист рассказала в интервью Ura.ru, что офтальмологи на первичном приеме часто сталкиваются с проблемами здоровья глаз из-за последствий некачественной косметики. У пациентов диагностируются токсические реакции роговицы глаз на определенные компоненты, что связано с интоксикацией от косметики.

Во время интоксикации глаз краснеет, слезится, глазная поверхность становится рыхлой, у человека снижается острота зрения. Когда добавляется еще аллергический компонент, то присоединяются зуд, жжение. Это значительно снижает качество жизни и требует длительного лечения, в пределах нескольких недель. Когда к таким токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, мы видим очень тяжелые осложнения, вплоть до потери глаза.Врач-офтальмолог Татьяна Шилова

При этом токсикоаллергические реакции нарушают барьерную функцию глазной поверхности, добавила врач, и туда могут проникать микроорганизмы. Линзы же способствуют их размножению и дальнейшему проникновению. Все это приводит к воспалению роговицы — кератиту.

Офтальмолог отметила, что последствия не проходят бесследно даже после лечения. После перенесенного заболевания может произойти помутнение в роговице, которое часто остается навсегда, снижая остроту зрения у пациента.

Оксана Житникова
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