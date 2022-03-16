12:35 16.03.2022
Рост цен на продукты: Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству и акиматам
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер по стабилизации ситуации с продовольствием в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
В сложившейся крайне нестабильной международной обстановке огромное значение приобретает обеспечение продовольственной безопасности страны. События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды.Касым-Жомарт Токаев
На этом фоне, по словам главы государства, на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры в Казахстане еще не готовы к севу.
Правительству и акиматам необходимо взять эту работу под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходимым объемом ГСМ по приемлемым ценам. Следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений. Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов в целом.Касым-Жомарт Токаев
Президент считает, что, в целом, есть необходимость пересмотреть подходы государственной поддержки агропромышленного комплекса.
А для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать закуп сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам.Касым-Жомарт Токаев